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Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Светлана КизиловаПятница, 1 апреля 2022, 00:06

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас ему не хватает времени заниматься всеми предателями Украины, но постепенно он будет очищать силовые структуры.

Источник: обращение главы государства

Детали: Речь идет о следующих чиновниках Службы безопасности, которых Зеленский лишил звания генералов:

  • экс-начальник главного управления внутренней безопасности Наумов Андрей Олегович,
  • экс-начальник управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.

Зеленский назвал указанных лиц "антигероями" и добавил, что такие люди нарушают присягу, данную Украине.

Предыстория: По данным журналистов "Схем" перед началом полномасштабного вторжения армии РФ Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше.

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Темы: ЗеленскийСБУ
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