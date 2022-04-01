Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"
Пятница, 1 апреля 2022, 00:06
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас ему не хватает времени заниматься всеми предателями Украины, но постепенно он будет очищать силовые структуры.
Источник: обращение главы государства
Детали: Речь идет о следующих чиновниках Службы безопасности, которых Зеленский лишил звания генералов:
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- экс-начальник главного управления внутренней безопасности Наумов Андрей Олегович,
- экс-начальник управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.
Зеленский назвал указанных лиц "антигероями" и добавил, что такие люди нарушают присягу, данную Украине.
Предыстория: По данным журналистов "Схем" перед началом полномасштабного вторжения армии РФ Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше.