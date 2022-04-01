Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Светлана КизиловаПятница, 1 апреля 2022, 00:06

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас ему не хватает времени заниматься всеми предателями Украины, но постепенно он будет очищать силовые структуры.

Источник: обращение главы государства

Детали: Речь идет о следующих чиновниках Службы безопасности, которых Зеленский лишил звания генералов:

Реклама:
  • экс-начальник главного управления внутренней безопасности Наумов Андрей Олегович,
  • экс-начальник управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.

Зеленский назвал указанных лиц "антигероями" и добавил, что такие люди нарушают присягу, данную Украине.

Предыстория: По данным журналистов "Схем" перед началом полномасштабного вторжения армии РФ Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше.

Темы: ЗеленскийСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
Все новости...
Реклама: