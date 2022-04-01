Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Светлана КизиловаПятница, 1 апреля 2022, 01:45
План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии
Адмирал Тони Радакин, фото getty images

Адмирал Тони Радакин, являющийся начальником штаба обороны Соединенного Королевства, констатировал, что Владимир Путин допустил катастрофические ошибки при попытке захватить Украину.

Источник: Радакин, которого цитирует BBC

Детали: Глава британских Вооруженных сил сообщил обновленную информацию о войне, которую развязала РФ против Украины.

Реклама:

Радакин в очередной раз подтвердил, что Путина ввели в заблуждение по поводу военной мощи русской армии. На самом деле она оказалась неспособна выполнить прихоти президента РФ – оккупировать Украину.

Великобритания "невероятно осторожно" восприняла заявления России об отходе от Киева, но, как сказал Радакин, есть признаки того, что Кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

Прямая речь: "Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы возвращаются из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь. Это само по себе является сложным маневром для России… Украинские Вооруженные силы будут атаковать россиян, когда те отступают".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Радакин предупредил, что ближайшие недели будут также очень тяжелыми для Украины, однако добавил: "Но во многом Путин уже проиграл… Путин нанес себе вред из-за ряда катастрофических ошибок".

Напомним:

  • В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов.
  • Украинские военные освободили два населенных пункта на Черниговщине.
  • Деморализованные российские войска в Украине отказываются выполнять приказы, уничтожают оружие и случайно сбили собственный самолет.

Темы: войнаРосcияУкраинаПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
война
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
Последние новости
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
Все новости...
Реклама: