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План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Светлана КизиловаПятница, 1 апреля 2022, 01:45
Адмирал Тони Радакин, фото getty images

Адмирал Тони Радакин, являющийся начальником штаба обороны Соединенного Королевства, констатировал, что Владимир Путин допустил катастрофические ошибки при попытке захватить Украину.

Источник: Радакин, которого цитирует BBC

Детали: Глава британских Вооруженных сил сообщил обновленную информацию о войне, которую развязала РФ против Украины.

Радакин в очередной раз подтвердил, что Путина ввели в заблуждение по поводу военной мощи русской армии. На самом деле она оказалась неспособна выполнить прихоти президента РФ – оккупировать Украину.

Великобритания "невероятно осторожно" восприняла заявления России об отходе от Киева, но, как сказал Радакин, есть признаки того, что Кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

Прямая речь: "Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы возвращаются из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь. Это само по себе является сложным маневром для России… Украинские Вооруженные силы будут атаковать россиян, когда те отступают".

Детали: Радакин предупредил, что ближайшие недели будут также очень тяжелыми для Украины, однако добавил: "Но во многом Путин уже проиграл… Путин нанес себе вред из-за ряда катастрофических ошибок".

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Напомним:

  • В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов.
  • Украинские военные освободили два населенных пункта на Черниговщине.
  • Деморализованные российские войска в Украине отказываются выполнять приказы, уничтожают оружие и случайно сбили собственный самолет.

Темы: войнаРосcияУкраинаПутин
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