300 сирийских наемников прибыли в Россию, чтобы воевать в Украине – СМИ

Сотни сирийских боевиков направляются в Украину, чтобы воевать на стороне России, по меньшей мере, 300 из них уже прибыли на подготовку в РФ.

Источник: NYT со ссылкой на источники

Детали: По словам западного дипломата и союзника сирийского правительства, первый контингент солдат уже прибыл в Россию на военную подготовку, прежде чем отправиться в Украину.

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В нее входят не менее 300 солдат из подразделения сирийской армии, тесно сотрудничающего с россиянами, воевавшими в Сирии на стороне Башара Асада во время сирийской войны.

И многие наемники могут быть на подходе, ведь вербовщики по всей Сирии составляли списки тысяч заинтересованных кандидатов, которых сначала проверяли сирийские службы безопасности, а затем передавали россиянам.

Издание со ссылкой на источник отмечает, что мотивацией для сирийских наемников есть деньги.

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Вербовщик на условиях анонимности рассказал, что россияне для войны в Украине хотят привлечь 16 тысяч сирийцев.

По его словам, это должны быть мужчины от 20 до 45 лет с весом от 50 до 90 кг. Предпочтение отдают тем, кто имеет боевой опыт.

Им обещают жалованье от 1000 до 2000 долларов в месяц.

Приблизительно 300 солдат, уже находящихся в России, являются представителями 25 дивизии сирийской армии, известной как Tiger Forces, которая считается элитной и тесно сотрудничает с российскими военными.

Россияне предложили им 1200 долларов в месяц в течение шести месяцев с премией 3000 долларов по возвращении в Сирию.

В случае их смерти семьям обещают выплатить 2800 долларов плюс по 600 долларов в месяц в течение года.

Напомним: Главное управление разведки Минобороны заявило, что часть сирийских наемников рассматривают участие в войне на стороне России как шанс для дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.