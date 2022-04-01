Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Австралия предоставит Украине бронетехнику, включая транспортер Bushmaster

Елена РощинаПятница, 1 апреля 2022, 08:48
Bushmaster, фото с army.gov.au

Австралия отправит в Украину бронетехнику местного производства по запросу президента Владимира Зеленского.

Источник: премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, CNN

Прямая речь: "Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты. Мы отправим нашу бронетехнику, в том числе наш транспортер Bushmasters. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17".

Детали: Моррисон не сообщил, когда и сколько транспортных средств, известных как Bushmasters, будет отправлено в Украину.

Накануне Владимир Зеленский обратился к австралийскому парламенту по видеосвязи и, в частности, призвал предоставить бронированные автомобили для сопротивления России.

"Мы должны держать вооруженными тех, кто борется с этим злом. У вас очень хорошая вооруженная машина, Bushmaster, которая могла бы существенно помочь Украине, и другая техника, которая могла бы усилить наши позиции в плане вооружения. Если у вас есть возможность поделиться этим с нами, мы будем очень благодарны", – сказал Зеленский.

Украинский президент также призвал Австралию к дальнейшим санкциям против России.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Австралия ранее оказывала Украине военную и гуманитарную помощь, а также объявила о запрете на экспорт глинозема и алюминиевой руды в Россию. По данным австралийского правительства, Россия полагается на Австралию для обеспечения почти 20% своих потребностей в глиноземе.

Темы: АвстралиявойнаЗеленский
Главное сегодня

Войска РФ имеют частичный успех в двух-трех населенных пунктах – сводка Генштаба

CNN: Конгрессмены требуют от Байдена дать Украине больше ракет и самолетов

Тела убитых появились на улицах Бучи в период оккупации города войсками РФ – снимки спутника

Медведев эмоционально отреагировал на высылку дипломатов РФ из ряда стран

ЕС рассматривает альтернативу эмбарго для нефти и угля из РФ – WSJ

Зеленский о статье РИА Новости: Одно из доказательств для будущего трибунала

Все новости...
Австралия
Зеленский призвал парламент Австралии принуждать Россию к миру
Австралия вводит санкции против 39 россиян, связанных с "делом Магнитского"
Австралия предоставит Украине 70 тысяч тонн угля
Последние новости
09:12
"Украл, выпил, в тюрьму – вот весь цикл жизни российского общества" – Климчук
09:11
Потери россиян в войне в Украине: минус еще одна ПВО и три самолета за сутки
09:09
США не разрешат России проводить выплаты по долгу с американских счетов – медиа
09:08
Разведка Британии рассказала о состоянии войск РФ после вывода с севера Украины
09:01
Парламент Канады осудил преступления РФ в Буче и призвал увеличить поддержку Украины
08:51
Оккупанты убили в Украине 165 детей, эта цифра не окончательная
08:50
Харьковщина: из-под завалов вытащили троих погибших и одну травмированную
08:23
обновлено Над Днепропетровской областью сбили 2 вражеские ракеты, над Ровенщиной – еще 2
08:18
Премьер Словении анонсировал визит Борреля и фон дер Ляен в Киев
08:18
Луганщина: Ситуация тяжелая, в Рубежном погибших хоронят во дворах – глава ОВА
Все новости...