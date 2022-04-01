Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Австралия предоставит Украине бронетехнику, включая транспортер Bushmaster

Елена РощинаПятница, 1 апреля 2022, 08:48
Австралия предоставит Украине бронетехнику, включая транспортер Bushmaster
Bushmaster, фото с army.gov.au

Австралия отправит в Украину бронетехнику местного производства по запросу президента Владимира Зеленского.

Источник: премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, CNN

Прямая речь: "Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты. Мы отправим нашу бронетехнику, в том числе наш транспортер Bushmasters. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17".

Реклама:

Детали: Моррисон не сообщил, когда и сколько транспортных средств, известных как Bushmasters, будет отправлено в Украину.

Накануне Владимир Зеленский обратился к австралийскому парламенту по видеосвязи и, в частности, призвал предоставить бронированные автомобили для сопротивления России.

"Мы должны держать вооруженными тех, кто борется с этим злом. У вас очень хорошая вооруженная машина, Bushmaster, которая могла бы существенно помочь Украине, и другая техника, которая могла бы усилить наши позиции в плане вооружения. Если у вас есть возможность поделиться этим с нами, мы будем очень благодарны", – сказал Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Украинский президент также призвал Австралию к дальнейшим санкциям против России.

Предыстория: Австралия ранее оказывала Украине военную и гуманитарную помощь, а также объявила о запрете на экспорт глинозема и алюминиевой руды в Россию. По данным австралийского правительства, Россия полагается на Австралию для обеспечения почти 20% своих потребностей в глиноземе.

Темы: АвстралиявойнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Австралия
Трое морпехов США погибли во время авиакатастрофы в Австралии
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Австралийский блоггер случайно запечатлел хвост замершего кита в открытом море
Последние новости
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
Все новости...
Реклама: