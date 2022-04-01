Австралия предоставит Украине бронетехнику, включая транспортер Bushmaster

Австралия отправит в Украину бронетехнику местного производства по запросу президента Владимира Зеленского.

Источник: премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, CNN

Прямая речь: "Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты. Мы отправим нашу бронетехнику, в том числе наш транспортер Bushmasters. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17".

Детали: Моррисон не сообщил, когда и сколько транспортных средств, известных как Bushmasters, будет отправлено в Украину.

Накануне Владимир Зеленский обратился к австралийскому парламенту по видеосвязи и, в частности, призвал предоставить бронированные автомобили для сопротивления России.

"Мы должны держать вооруженными тех, кто борется с этим злом. У вас очень хорошая вооруженная машина, Bushmaster, которая могла бы существенно помочь Украине, и другая техника, которая могла бы усилить наши позиции в плане вооружения. Если у вас есть возможность поделиться этим с нами, мы будем очень благодарны", – сказал Зеленский.

Украинский президент также призвал Австралию к дальнейшим санкциям против России.

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Предыстория: Австралия ранее оказывала Украине военную и гуманитарную помощь, а также объявила о запрете на экспорт глинозема и алюминиевой руды в Россию. По данным австралийского правительства, Россия полагается на Австралию для обеспечения почти 20% своих потребностей в глиноземе.