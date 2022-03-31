Зеленский призвал парламент Австралии принуждать Россию к миру

Президент Владимир Зеленский призвал Австралию поддерживать Украину, наказывать Россию санкциями и участвовать в восстановлении Украины – например, городов на юге.

Источник: обращение Зеленского к парламенту Австралии

Детали: По словам Зеленского, природа зла такова, что агрессия России стала угрозой и для Австралии – несмотря на расстояние между странами.

Россия откровенно говорит о возможности применения ядерного оружия, чего не было десятки лет. Ее действия угрожают миру радиационным загрязнением.

Черное и Азовское моря сейчас "мертвые", РФ блокирует движение судоходства за рубежом, отметил Зеленский.

Президент Украины заявил, что Россия вернула миру худшие страницы XX века – и если ее не остановить сейчас, то другие страны могут пойти по тому же пути.

"Судьба глобальной безопасности решается сейчас", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, глобальную безопасность могут обеспечить только совместные усилия.

Прямая речь: "Нет иного пути обеспечить глобальную безопасность, чем принудить Россию к тишине, принудить к миру. Ответственность за все, что она сделала против глобальной безопасности, важна.

Государство, которое не гнушается ядерным шантажом, должно сразу получить такие санкции, которые продемонстрируют, что шантаж имеет разрушительные последствия для шантажиста.

Также нужен действенный инструментарий, чтобы привлечь к ответственности любое государство, которое блокирует морские торговые пути, чтобы даже соблазна не возникало делать море мертвым.

Сейчас таких инструментов нет. Лидерство Австралии может быть незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности и укреплении антивоенной коалиции, работающей над возвращением мира в Украину".

Детали: Зеленский напомнил, что российские пособники сбили в 2014 году пассажирский самолет MH17 – и Россия не понесла ответственности.

Мир не наказал Россию за вторжение тогда – и этим поощрил РФ к новой агрессии, сказал президент.

"Часто говорят: ненаказанное зло возвращается. Я бы еще добавил: ненаказанное зло возвращается окрыленным, с ощущением всемогущества. Если бы мир наказал Россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов этого вторжения в Украину в 2022 году. Необходимо эти страшные ошибки исправлять сейчас", – сказал Зеленский.

Он уверен, что австралийская техника способна усилить позиции Украины.

Зеленский также призвал австралийцев участвовать в восстановлении Украины после войны, в частности морского побережья, Херсона.

Речь Зеленского встретили аплодисментами и стоя.

Австралия заверила его в поддержке Украины и готовности участвовать в восстановлении страны.

Этому предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский обращается к парламентам других стран, 30 марта он обращался к парламенту Норвегии – Стортингу.

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