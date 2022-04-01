Минимум 153 ребенка погибли в войне России против Украины – прокуроры

Около 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации, из них 153 погибли и более 245 ранены – такие данные имеют ювенальные прокуроры.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров

Детали: Продолжается работа по установлению всех данных о пострадавших детях в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В городе Мариуполь на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей подсчитать всех погибших и пострадавших сейчас сложно.

Только в Мариуполе еще 27 марта потери среди детей оценивались в 210 человек.

По полученным прокуратурой данным, больше всего пострадало детей в таких областях: Киевской – 73, Донецкой – 65, Харьковской – 53, Черниговской – 43, Николаевской – 30, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, Сумской – 16, Житомирской – 15. В столице столице Киев – 16 детей.

19 марта российские военные обстреляли колонны гражданских авто, которые эвакуировали по "зеленому коридору" из г. Мариуполя, в результате чего погибли отец с ребенком.

31 марта от тяжелых ранений скончалась 2-летняя девочка из Лисичанска Луганской области, которая вместе со своим 7-летним братом накануне получили тяжелые ранения.

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30 марта в Черниговской области в результате обстрелов двое детей получили ранения.

31 марта в Донецкой области в лечебное учреждение доставлены 5 несовершеннолетних, получивших ранения в результате обстрела.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 859 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью. Самая плачевная ситуация в Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черниговской, Киевской областях и городе Киев.