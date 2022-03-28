В Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, в осаде – 170 тысяч: оценки власти

Из Мариуполя после блокады удалось эвакуировать 150 тысяч человек, в блокаде остаются еще порядка 170 тысяч, почти 5 тысяч человек погибли по предварительным подсчетам.

Источник: статистика по Мариуполю по состоянию на 27.03.2022, предоставленная ​​властями

Детали: Город находится в осаде 28 суток, с 1 марта.

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По примерной оценке властей по состоянию на 27 марта, погибли почти 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.

До блокады из приморского города выехали до 140 тысяч.

После блокады эвакуировано 150 тысяч, в том числе – 71 235 человек в Запорожье, остальные в окрестные поселки.

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В осаде – 170 тысяч человек.

Депортировано – 30 тысяч (жителей вывезли на оккупированный восток Украины или в Россию).

По состоянию на 27 марта повреждено столько объектов:

Жилые дома: повреждено 2340 (90%), из них с прямым попаданием – 1560 (60%), разрушено – 1040 (40%).

Частный сектор: повреждено – 61 200 (90%), из них прямым попаданием – 40 800 (60%) и разрушено – 27 200 (40%).

Больницы: повреждены – 7 (90%), из них разрушены – 3 (40%).

Поликлиники: повреждены – 4 (90%), из них разрушены – 1 (40%).

Родильные дома: повреждены – 3 (100%), из них разрушены – 1 (40%).

Высшие учебные заведения: повреждены – 7 (90%), из них разрушены – 3 (40%).

Школы: повреждены – 57 (90%), из них разрушены – 23 (40%).

Садики: повреждено – 70 (90%), из них разрушено – 28 (40%).

Заводы – 2 (повреждены).

Порт – 1 (поврежден).

Воинская часть 3057 (повреждена).

Напомним: Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко 28 марта заявил, что Мариуполю нужна эвакуация всех жителей – по оценкам властей, в городе остается около 160 тысяч человек.

В городе нет уцелевших домов, нет воды, еды, тепла, электроэнергии, газа и связи.

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