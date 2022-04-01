Удар по Николаевской ОВА: количество жертв возросло до 28
Пятница, 1 апреля 2022, 13:15
Число жертв ракетного удара по зданию Николаевской обладминистрации, нанесенного российскими оккупантами 29 марта, возросло до 28 человек.
Источник: ГСЧС, "Суспільне", глава ОГА Виталий Ким
Детали: По состоянию на 10:00 из-под завалов здания Николаевского областного совета освободили тела еще троих погибших. Таким образом, общее число жертв достигло 27 человек.
По состоянию на 13.00 Ким сообщил дословно следующее: "Жертв 28 от ракеты по ОГА сейчас".
Работы по разбору завалов здания продолжаются, они проводятся круглосуточно.
Предыстория:
- Российские войска утром 29 марта ударили по Николаеву ракетой, разрушив центральную часть здания Николаевской областной военной администрации. Удар произошел в то время, когда сотрудники пришли на работу.
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