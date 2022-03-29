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В Николаеве россияне попали в здание ОГА

Елена РощинаВторник, 29 марта 2022, 10:35
В Николаеве россияне попали в здание ОГА
Николаевская ОГА, фото Виталия Кима

Российские войска утром 29 марта ударили по Николаеву, пробили насквозь здание Николаевской областной госадминистрации.

Источник: глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким и ГСЧС

Прямая речь: "Попали в здание обладминистрации, развалили полздания, в кабинет попали мой. 

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8 гражданских под завалами, 50-100 вышли, троих военных тоже ищем". 

Детали: Позже Ким показал видео, как летела ракета в здание ОГА.

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Также глава ОВА показал фото разрушенной обладминистрации.

 
Николаевская ОГА
Виталий Ким

В первом сообщении в 08:55 Ким сказал, что россияне попали в жилое здание, дождавшись, когда люди пойдут на работу. Сам глава ОВА, по его словам, проспал.

ГСЧС сообщила, что 29 марта около 08:45 в г. Николаев в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этажа, без последующего горения.

Обновление: По состоянию на 12:00 подразделения ГСЧС деблокировали 3 погибших, спасли из-под завалов 18 человек, всего пострадали 22 человека.

По мнению Кима, ракетный удар может свидетельствовать о том, что россияне отказались от наземного наступления на Николаев.

В 10:15 глава Николаевской ОВ сообщил: "Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах. Все в укрытие".

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УП, обновлено от 09:21
Темы: Николаеввойна
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