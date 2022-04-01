Российские военные выпускают жителей Мелитополя только в Крым – мэр

По состоянию на 1 апреля в оккупированном Мелитополе остается около 70-75 тысяч человек, люди хотят эвакуироваться из города, но российские оккупанты свободно выпускают их только в Крым.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона

Прямая речь Федорова: "Ситуация в городе довольно тяжелая, потому что есть геноцид. Когда рашисты не смогли получить поддержку граждан, они приняли для себя решение делать как можно хуже для наших граждан.

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По моим оценкам, около 70-75 тысяч человек в настоящее время остается на территории Мелитополя. Оккупанты делают все, чтобы люди не уезжали из города. Мы понимаем, что им нужны заложники.

Всех отпускают только в Крым. Говорят, туда можно доехать без проблем, но наши люди не хотят ехать в Крым. Они хотят ехать в Украину".

Детали: По словам мэра, сейчас в Мелитополе собирается эвакуационная колонна возле пожарной части, и есть надежда, что около 1,5-2 тысяч граждан 1 апреля смогут эвакуироваться из Мелитополя в Запорожье.

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Федоров напомнил, что раньше дорога из Запорожья в Мелитополь занимала 1 час, а ныне из-за оккупантов занимает 2 суток. Россияне намеренно все задерживают, чтобы не выпускать людей и как можно больше оккупировать город.

Мэр также добавил, что продолжается постоянный террор всех граждан, в частности учителей, поскольку захватчики хотели возобновить учебный процесс с 4 апреля.

Федоров подчеркнул, что учителя отказываются сотрудничать с оккупантами – по состоянию на 31 марта директора всех школ города написали заявления на увольнение.

Мэр Мелитополя также добавил, что в плену захватчиков находятся 29 мэров, заместителей городских председателей и депутатов. Также среди пленных – сотни мирных граждан.

Он также сообщил, что в оккупированный Мелитополь россияне проводят из Крыма свою линию интернета.