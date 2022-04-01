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В Кремле отреагировали на пожар в Белгороде: Не способствует переговорам

Ирина БалачукПятница, 1 апреля 2022, 13:09
Дмитрий Песков. Фото РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Прямая речь Пескова: "Произошедшее – безусловно не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров".

Детали: По его словам, президенту РФ Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде, и сейчас принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом.

Песков не стал давать оценку причин якобы украинского авиаудара по нефтебазе – мол, этим должны заниматься силовые ведомства, а не администрация президента.

При этом он добавил, что российское "превосходство в воздухе в ходе "операции" является абсолютным фактом, это действительно так".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.

Темы: РосcияПутинвойна
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