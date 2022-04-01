В Кремле отреагировали на пожар в Белгороде: Не способствует переговорам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости
Прямая речь Пескова: "Произошедшее – безусловно не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров".
Детали: По его словам, президенту РФ Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде, и сейчас принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом.
Песков не стал давать оценку причин якобы украинского авиаудара по нефтебазе – мол, этим должны заниматься силовые ведомства, а не администрация президента.
При этом он добавил, что российское "превосходство в воздухе в ходе "операции" является абсолютным фактом, это действительно так".
Предыстория:
- Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.