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В России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде — якобы из-за авиаудара украинцев

Анастасия Калатур, Ирина БалачукПятница, 1 апреля 2022, 06:35
Фото РИА Новости

На нефтебазе в российском Белгороде недалеко от украинской границы произошел пожар – об этом сообщают российские СМИ.

Источник: российский ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, российские пропагандистские издания "РИА Новости" и РБК

Детали: Информации о пострадавших пока нет.

Обновлено: Впоследствии Гладков заявил, что пострадали двое – работники нефтебазы.

Он утверждает, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.

Позже российское пропагандистское издание РБК опубликовало видео взрыва на нефтебазе в Белгороде.

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На кадрах с камеры наблюдения сначала видно несколько вспышек, после чего происходит взрыв. 

Что предшествовало: Неделю назад Гладков заявил, что на территории области взорвался выпущенный с территории Украины снаряд. В двух селах Журавлевке и Нехотеевке введен режим чрезвычайной ситуации. Из Нехотеевки и Журавлевки около 180 человек были эвакуированы в Белгород. Два дня назад подконтрольные Кремлю издания сообщили о взрыве в Белгороде на территории военного городка и заявили, что есть раненые.

Темы: Росcиявзрыв
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