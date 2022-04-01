В России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде — якобы из-за авиаудара украинцев

На нефтебазе в российском Белгороде недалеко от украинской границы произошел пожар – об этом сообщают российские СМИ.

Источник: российский ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, российские пропагандистские издания "РИА Новости" и РБК

Детали: Информации о пострадавших пока нет.

Обновлено: Впоследствии Гладков заявил, что пострадали двое – работники нефтебазы.

Он утверждает, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.

Позже российское пропагандистское издание РБК опубликовало видео взрыва на нефтебазе в Белгороде.

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На кадрах с камеры наблюдения сначала видно несколько вспышек, после чего происходит взрыв.

З’явилося відео вибуху на нафтобазі у російському Білгороді. На кадрах із камери спостереження спочатку видно кілька спалахів, після чого відбувається вибух.

Відео російського пропагандистського видання РБК pic.twitter.com/HdyMdMvXdV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 1, 2022

Что предшествовало: Неделю назад Гладков заявил, что на территории области взорвался выпущенный с территории Украины снаряд. В двух селах Журавлевке и Нехотеевке введен режим чрезвычайной ситуации. Из Нехотеевки и Журавлевки около 180 человек были эвакуированы в Белгород. Два дня назад подконтрольные Кремлю издания сообщили о взрыве в Белгороде на территории военного городка и заявили, что есть раненые.