Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде — якобы из-за авиаудара украинцев

Анастасия Калатур, Ирина БалачукПятница, 1 апреля 2022, 06:35
В России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде — якобы из-за авиаудара украинцев
Фото РИА Новости

На нефтебазе в российском Белгороде недалеко от украинской границы произошел пожар – об этом сообщают российские СМИ.

Источник: российский ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, российские пропагандистские издания "РИА Новости" и РБК

Детали: Информации о пострадавших пока нет.

Реклама:

Обновлено: Впоследствии Гладков заявил, что пострадали двое – работники нефтебазы.

Он утверждает, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.

ВИДЕО ДНЯ

Позже российское пропагандистское издание РБК опубликовало видео взрыва на нефтебазе в Белгороде.

На кадрах с камеры наблюдения сначала видно несколько вспышек, после чего происходит взрыв. 

Что предшествовало: Неделю назад Гладков заявил, что на территории области взорвался выпущенный с территории Украины снаряд. В двух селах Журавлевке и Нехотеевке введен режим чрезвычайной ситуации. Из Нехотеевки и Журавлевки около 180 человек были эвакуированы в Белгород. Два дня назад подконтрольные Кремлю издания сообщили о взрыве в Белгороде на территории военного городка и заявили, что есть раненые.

Темы: Росcиявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
Все новости...
Реклама: