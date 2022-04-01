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Верховная Рада на заседании 1 апреля проголосовала 21 законопроект

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПятница, 1 апреля 2022, 15:39

Верховная Рада 1 апреля провела пленарное заседание, на котором сделала шаг к запрету символики, используемой РФ в нынешней войне.

Источник: нардеп Ярослав Железняк

Детали: В первом чтении в частности был принят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете пророссийских политических партий и о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными другими военными формированиями русской Федерации в войне против Украины.

Детали: На нынешнем заседании выступила также президент Европарламента Роберта Мецола.

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Темы: Верховная Радавойна
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