Эрдоган скажет Путину, что нужны решения по Крыму и Донбассу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с коллегой из России Владимиром Путиным намерен поднять вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Источник: Эрдоган в разговоре с журналистами 1 апреля, которого цитирует Reuters

Детали: Эрдоган сообщил, что намерен сказать Путину, что ему и президенту Владимиру Зеленскому необходимо предпринять шаги для решения проблем, связанных с Донбассом и Крымом.

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Кроме того, Эрдоган еще раз предложит Путину принять в Турции лидеров Украины и России для мирных переговоров, которые Зеленский тепло воспринял.

Напомним: Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом поднял вопрос переговоров с Россией, а министр обороны Алексей Резников лично в Стамбуле рассказал о ситуации на фронте и об эвакуации населения.