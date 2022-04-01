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Эрдоган скажет Путину, что нужны решения по Крыму и Донбассу

Роман ПетренкоПятница, 1 апреля 2022, 16:23
Эрдоган скажет Путину, что нужны решения по Крыму и Донбассу
ПУТиН и эРДОГАН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с коллегой из России Владимиром Путиным намерен поднять вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Источник: Эрдоган в разговоре с журналистами 1 апреля, которого цитирует Reuters

Детали: Эрдоган сообщил, что намерен сказать Путину, что ему и президенту Владимиру Зеленскому необходимо предпринять шаги для решения проблем, связанных с Донбассом и Крымом.

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Кроме того, Эрдоган еще раз предложит Путину принять в Турции лидеров Украины и России для мирных переговоров, которые Зеленский тепло воспринял.

Напомним: Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом поднял вопрос переговоров с Россией, а министр обороны Алексей Резников лично в Стамбуле рассказал о ситуации на фронте и об эвакуации населения.

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Темы: ЭрдоганПутиндипломатические отношениявойна
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