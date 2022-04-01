Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган скажет Путину, что нужны решения по Крыму и Донбассу

Роман ПетренкоПятница, 1 апреля 2022, 16:23
ПУТиН и эРДОГАН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с коллегой из России Владимиром Путиным намерен поднять вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Источник: Эрдоган в разговоре с журналистами 1 апреля, которого цитирует Reuters

Детали: Эрдоган сообщил, что намерен сказать Путину, что ему и президенту Владимиру Зеленскому необходимо предпринять шаги для решения проблем, связанных с Донбассом и Крымом.

Кроме того, Эрдоган еще раз предложит Путину принять в Турции лидеров Украины и России для мирных переговоров, которые Зеленский тепло воспринял.

Напомним: Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом поднял вопрос переговоров с Россией, а министр обороны Алексей Резников лично в Стамбуле рассказал о ситуации на фронте и об эвакуации населения.

Темы: ЭрдоганПутиндипломатические отношениявойна
Главное сегодня

Международные правозащитники получили подтверждение военных преступлений оккупантов

С Киевщины на экспертизу вывезли 410 тел гражданских – Венедиктова

Макрон и Шольц рассказали, что думают по поводу трагедии в Буче

Страны Балтии отказались от закупок газа из РФ

Беспредельный цинизм: Россия не признает ни одного убийства гражданских в Буче

Чернигов уничтожен на 70%, враг - на расстоянии полтора часа езды - мэр

Все новости...
Эрдоган
Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом, Резников лично встретился в Стамбуле
Эрдоган заявил о принципиальном согласии стать гарантом безопасности для Украины
В украинской делегации рассказали, как Эрдоган спас переговоры с РФ
Последние новости
20:33
Житель Закарпатья продавал мужчинам справки для выезда за границу по 20 тысяч евро
20:28
НАТО готово быстро предоставить членство Финляндии и Швеции
20:26
Николаевщина: в результате ракетного удара 1 погибший, среди десятка раненых подросток
20:26
В "Антонове" рассказали, сколько самолетов уничтожено в Гостомеле
20:20
На Донбассе в ближайшее время ждут тяжелых боев с россиянами – Данилов
20:10
США анонсировали новые санкции за преступления в Буче
20:08
Харьковщина: россияне обстреляли эвакуационную колонну на пути в Балаклею, есть жертвы
20:00
"Все это напомнило мне апокалипсис": история студента, которому удалось выбраться из Мариуполя
19:52
В Херсонской области российские оккупанты похитили журналиста
19:51
Международные правозащитники получили подтверждение военных преступлений оккупантов
Все новости...