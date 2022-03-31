Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом, Резников лично встретился в Стамбуле

Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом поднял вопрос переговоров с Россией, а министр обороны Алексей Резников лично в Стамбуле рассказал о ситуации на фронте и об эвакуации населения.

Источник: twitter-страница Зеленского, турецкое государственное агентство "Анадолу", twitter-страница Резникова

Прямая речь Зеленского: "Провел очередной разговор с настоящим другом Украины – президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле.

Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства!"

Детали: Зеленский обсудил с Эрдоганом ход переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта.

Эрдоган, в свою очередь, повторил свою готовность организовать в Турции личную встречу украинского и российского президентов.

Резников в Стамбул рассказал турецкому президенту о ситуации в местах ведения боевых действий, военных преступлениях российских оккупантов и разрушении инфраструктуры в результате обстрелов россиян. Кроме того, отдельно Резников обсудил возможность совместной эвакуации с турецкими партнерами мирных жителей Мариуполя, в первую очередь раненых.

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Он поблагодарил Турцию за ее помощь и усилия по прекращению войны в Украине.

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