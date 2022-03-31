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Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом, Резников лично встретился в Стамбуле

Денис КарловскийЧетверг, 31 марта 2022, 21:06
резников (слева) и зеленский (справа). фото: пресс-служба минобороны украины

Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом поднял вопрос переговоров с Россией, а министр обороны Алексей Резников лично в Стамбуле рассказал о ситуации на фронте и об эвакуации населения.

Источник: twitter-страница Зеленского, турецкое государственное агентство "Анадолу", twitter-страница Резникова

Прямая речь Зеленского: "Провел очередной разговор с настоящим другом Украины – президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле.

Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства!"

Детали: Зеленский обсудил с Эрдоганом ход переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта.

Эрдоган, в свою очередь, повторил свою готовность организовать в Турции личную встречу украинского и российского президентов.

Резников в Стамбул рассказал турецкому президенту о ситуации в местах ведения боевых действий, военных преступлениях российских оккупантов и разрушении инфраструктуры в результате обстрелов россиян. Кроме того, отдельно Резников обсудил возможность совместной эвакуации с турецкими партнерами мирных жителей Мариуполя, в первую очередь раненых.

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Он поблагодарил Турцию за ее помощь и усилия по прекращению войны в Украине.

Предыстория:

  • 31 марта стало известно, что Эрдоган планирует в ближайшее время сосредоточить свои усилия на организации личной встречи Зеленского и Путина, поэтому планирует провести с ними разговоры по телефону по этому вопросу.
  • Член украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый рассказал, что процесс переговоров был в значительной степени разблокирован благодаря Эрдогану и его разговорам в треугольнике "Украина-Турция-РФ".
  • 29 марта в Стамбуле перед началом переговоров Эрдоган выступил перед делегациями и призвал их постараться достичь компромисса ради мира, потому что война не выгодна никому.
  • Советник турецкого президента Ибрагим Калин заявил 29 марта, что требования Кремля на переговорах касательно оккупированных Крыма и Донбасса нереалистичны.
  • 31 марта турецкий президент заявил о готовности Турции стать гарантом безопасности Украины по новому соглашению.

УП, исправлено 21:45
Темы: ЗеленскийЭрдоганРезниковпереговоры
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