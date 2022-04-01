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В МИД опровергли очередную ложь россиян – якобы об отказе от Женевской конвенции

Катерина ТищенкоПятница, 1 апреля 2022, 17:02
В МИД опровергли очередную ложь россиян – якобы об отказе от Женевской конвенции
Олег Николенко, фото МИД

В МИД Украины отмечают, что заявление РФ о якобы отказе Украины выполнять Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными не соответствует действительности.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook

Детали: Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что Украина якобы довела до сведения Британии, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

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Николенко назвал это заявление дезинформацией, напомнив, что Россия раньше создавала много фейков об Украине.

Дословно: "Утверждение СВР РФ о Женевской конвенции – очередной такой фейк. Он стремится дискредитировать отношения Украины и международных гуманитарных структур, которые спасают жертв российской агрессии и пытаются вернуть депортированных и пленных домой.

Несмотря на сотни российских фейков, наше государство остается приверженным своим международным обязательствам в рамках международного права. Чего не скажешь о безразличном отношении РФ к своим военнослужащим, пришедшим на украинскую землю: как живым, так и павшим".

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Что предшествовало: 27 марта главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный предостерег, что в сети распространяют постановочные видео, сделанные россиянами, на которых якобы "украинские военные" издеваются над российскими пленными.

Темы: МИДРосcияпленные
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