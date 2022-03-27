Россияне снимают фейки, где якобы украинские военные издеваются над пленными – Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный предостерегает, что в сети распространяют постановочные видео, сделанные россиянами, на которых якобы "украинские военные" издеваются над российскими пленными.
Источник: facebook-страница главнокомандующего
Прямая речь Залужного: "В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к "российским военнопленнsм".
Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.
Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам".
Детали: В последние несколько дней российские пропагандисты распространяли безосновательные обвинения, что якобы украинские военные "расстреливают" российских пленных и выкладывают эти видеозаписи в сеть.
Справка: Издевательства, унижения и угрозы смерти военнопленными являются военными преступлениями в соответствии с международным правом.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский в интервью для российских журналистов сказал, что Украина относится к российским пленникам "нормально", ведь они не "скот".
- Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович просил украинцев не делать призывов к расправе над военнопленными. Он объяснил, что это противоречит международному праву и ориентации Украины на европейские ценности.
- 14 марта стало известно, что украинские власти создали Координационный штаб по обращению с военнопленными, который возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук. По ее данным, в Украине подтвердили присутствие 562 пленных российских оккупантов, но ожидает, что вскоре поступят дополнительные данные.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине создали временные лагеря для российских военнопленных.