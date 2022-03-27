Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне снимают фейки, где якобы украинские военные издеваются над пленными – Залужный

Денис КарловскийВоскресенье, 27 марта 2022, 23:24
Россияне снимают фейки, где якобы украинские военные издеваются над пленными – Залужный
фото иллюстративное: maks levin

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный предостерегает, что в сети распространяют постановочные видео, сделанные россиянами, на которых якобы "украинские военные" издеваются над российскими пленными.

Источник: facebook-страница главнокомандующего

Прямая речь Залужного: "В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к "российским военнопленнsм".

Реклама:

Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам".

Детали: В последние несколько дней российские пропагандисты распространяли безосновательные обвинения, что якобы украинские военные "расстреливают" российских пленных и выкладывают эти видеозаписи в сеть.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Издевательства, унижения и угрозы смерти военнопленными являются военными преступлениями в соответствии с международным правом.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский в интервью для российских журналистов сказал, что Украина относится к российским пленникам "нормально", ведь они не "скот".
  • Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович просил украинцев не делать призывов к расправе над военнопленными. Он объяснил, что это противоречит международному праву и ориентации Украины на европейские ценности.
  • 14 марта стало известно, что украинские власти создали Координационный штаб по обращению с военнопленными, который возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук. По ее данным, в Украине подтвердили присутствие 562 пленных российских оккупантов, но ожидает, что вскоре поступят дополнительные данные.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине создали временные лагеря для российских военнопленных.

Темы: пленныеправа человекаВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
пленные
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Последние новости
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
Все новости...
Реклама: