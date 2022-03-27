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Россияне снимают фейки, где якобы украинские военные издеваются над пленными – Залужный

Денис КарловскийВоскресенье, 27 марта 2022, 23:24
фото иллюстративное: maks levin

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный предостерегает, что в сети распространяют постановочные видео, сделанные россиянами, на которых якобы "украинские военные" издеваются над российскими пленными.

Источник: facebook-страница главнокомандующего

Прямая речь Залужного: "В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к "российским военнопленнsм".

Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам".

Детали: В последние несколько дней российские пропагандисты распространяли безосновательные обвинения, что якобы украинские военные "расстреливают" российских пленных и выкладывают эти видеозаписи в сеть.

Справка: Издевательства, унижения и угрозы смерти военнопленными являются военными преступлениями в соответствии с международным правом.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский в интервью для российских журналистов сказал, что Украина относится к российским пленникам "нормально", ведь они не "скот".
  • Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович просил украинцев не делать призывов к расправе над военнопленными. Он объяснил, что это противоречит международному праву и ориентации Украины на европейские ценности.
  • 14 марта стало известно, что украинские власти создали Координационный штаб по обращению с военнопленными, который возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук. По ее данным, в Украине подтвердили присутствие 562 пленных российских оккупантов, но ожидает, что вскоре поступят дополнительные данные.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине создали временные лагеря для российских военнопленных.

Темы: пленныеправа человекаВооруженные силывойна
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