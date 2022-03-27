Россияне снимают фейки, где якобы украинские военные издеваются над пленными – Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный предостерегает, что в сети распространяют постановочные видео, сделанные россиянами, на которых якобы "украинские военные" издеваются над российскими пленными.

Источник: facebook-страница главнокомандующего

Прямая речь Залужного: "В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к "российским военнопленнsм".

Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам".

Детали: В последние несколько дней российские пропагандисты распространяли безосновательные обвинения, что якобы украинские военные "расстреливают" российских пленных и выкладывают эти видеозаписи в сеть.

Справка: Издевательства, унижения и угрозы смерти военнопленными являются военными преступлениями в соответствии с международным правом.

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