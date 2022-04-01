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Нацгвардия зачистила врага на киевском направлении

Валентина РоманенкоПятница, 1 апреля 2022, 20:24
Нацгвардия зачистила врага на киевском направлении

На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины зачистили врага после того, как его позиции были уничтожены прицельным огнем артиллерии.

Источник: Facebook-страница НГУ

Дословно: "После мощного огневого поражения подразделениям НГУ удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей Тайфун и грузовиков. А также уничтожить живую силу противника.

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Нацгвардия и Вооруженные силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задания и освобождать от оккупантов населенные пункты в Киевской области".

 
 
 

Напомним: После обнародования предложения официального Киева по договору безопасности для Украины с определенными компромиссами РФ заявила об отводе войск из Киевщины и Черниговщины. При этом в Генштабе ВСУ не исключают, что враг может вернуться. Кроме того, отведенные силы противник может использовать для усиления наступления на Востоке Украины.

Темы: Киевская областьвойнаНацгвардия
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