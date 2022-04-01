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Россияне окапываются во многих общинах Сумщины – глава ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 1 апреля 2022, 20:42
Россияне окапываются во многих общинах Сумщины – глава ОВА
Дмитрий Живицкий

Российские войска расширяют свое присутствие на территории Сумской области, окапываясь во многих общинах.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона

Прямая речь: "У нас была только южная часть области оккупирована и занята, а сегодня они начинают окапываться во многих общинах. Начинают ходить искать местные власти.

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Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области".

Детали: По словам Живицкого, южная часть Сумской области освобождена от оккупантов, однако продолжается накопление войск в Конотопском и частично Сумском районе.

"Начиная от границы с РФ, Белопольская община, Боринская, Путивльская, Новая Слобода, и дальше до Конотопа очень сложная ситуация. Более тысячи единиц российской техники, периодически происходят столкновения, происходят артиллерийские обстрелы наших населенных пунктов", - сказал он.

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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