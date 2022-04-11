Россия в ближайшее время не будет иметь достаточно ресурса для успеха на Донбассе - ISW

В течение следующих нескольких месяцев российским войскам будет трудно найти достаточный ресурс, чтобы добиться успеха на Донбассе.

Источник: CNN со ссылкой на Институт исследования войны (ISW).

Дословно: "По нашим оценкам, в течение следующих нескольких месяцев российским военным будет сложно собрать значительную боеспособную силу из механизированных подразделений для операции на Донбассе. Россия, вероятно, продолжит бросать сильно поврежденные и частично перегруппированные подразделения в наступление по частям, что принесет ограниченную пользу при очень высокой цене".

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Детали: Военные аналитики и наблюдатели утверждают, что России может быть тяжело реорганизовать силы, пострадавшие в боях с ВСУ, особенно в Киевской области и северных областях Украины.

В преддверии вторжения РФ разместила около 120 батальонных тактических групп вокруг Украины. По словам неназванного европейского чиновника, которого цитирует CNN, около четверти этих сил "фактически небоеспособны" после больших потерь и уничтожения их техники.

Хотя официальный представитель американской обороны 8 апреля дал несколько иную оценку, заявив, что РФ сохранила менее 85% от первоначального количества, в ISW считают, что представители обороны США "ненарочно преувеличивают текущие возможности российских военных для борьбы".

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Несмотря на вышеперечисленное, согласно сообщению ISW, не следует считать, что ближайшие дни будут легкими для ВСУ. По мнению экспертов, армия РФ может добиться определенных успехов и взять под контроль значительные части Донецкой и Луганской областей.