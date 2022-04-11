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Россия в ближайшее время не будет иметь достаточно ресурса для успеха на Донбассе - ISW

Понедельник, 11 апреля 2022, 21:32

В течение следующих нескольких месяцев российским войскам будет трудно найти достаточный ресурс, чтобы добиться успеха на Донбассе.

Источник: CNN со ссылкой на Институт исследования войны (ISW).

Дословно: "По нашим оценкам, в течение следующих нескольких месяцев российским военным будет сложно собрать значительную боеспособную силу из механизированных подразделений для операции на Донбассе. Россия, вероятно, продолжит бросать сильно поврежденные и частично перегруппированные подразделения в наступление по частям, что принесет ограниченную пользу при очень высокой цене".

Детали: Военные аналитики и наблюдатели утверждают, что России может быть тяжело реорганизовать силы, пострадавшие в боях с ВСУ, особенно в Киевской области и северных областях Украины.

В преддверии вторжения РФ разместила около 120 батальонных тактических групп вокруг Украины. По словам неназванного европейского чиновника, которого цитирует CNN, около четверти этих сил "фактически небоеспособны" после больших потерь и уничтожения их техники.

Хотя официальный представитель американской обороны 8 апреля дал несколько иную оценку, заявив, что РФ сохранила менее 85% от первоначального количества, в ISW считают, что представители обороны США "ненарочно преувеличивают текущие возможности российских военных для борьбы".

Несмотря на вышеперечисленное, согласно сообщению ISW, не следует считать, что ближайшие дни будут легкими для ВСУ. По мнению экспертов, армия РФ может добиться определенных успехов и взять под контроль значительные части Донецкой и Луганской областей.

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Темы: ДонбассСШАвойна
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