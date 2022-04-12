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Ночь в регионах: ракетный удар по Хмельниччине, бои на Херсонщине

Роман ПетренкоВторник, 12 апреля 2022, 09:20
российская ракета, фото иллюстративное

За ночь на 12 апреля россияне ударили ракетой по Хмельницкой области, а также постоянно обстреливали артиллерией Луганскую область.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Кировоградщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговской, Полтавской и Сумской.

Хмельницкая: ночью во время "Воздушной тревоги" произошел ракетный удар в инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области.

В результате произошел пожар, который уже ликвидирован. Жертв нет.

Харьков: оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения. Россияне из реактивных систем залпового огня стали разбрасывать по городу мины замедленного действия. Вечером обстреляли 16-этажку. За ночь и день обстрелов в области более 30 пострадавших среди гражданского населения, 8 погибли. Число еще устанавливается.

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По области продолжаются бои в Изюмском направлении. Также были обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Балаклее, Дергачевском, Чугуевском районах.

Луганщина: постоянные артобстрелы всей территории. Вчера больше всего пострадали жилищные массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

В Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.

В Донецкой области в Очеретинском ВА примерно с 4 утра начались обстрелы почти по всей линии в районе сел Новоселовка-3, Красногоровка, Водяное, Пески.

Авдеевское ВА: Обстрелы продолжаются по всей линии вокруг города, единичные прилеты в старую часть города. В настоящее время информации о пострадавших и погибших не поступало.

В Херсонской области: продолжаются боевые действия и обстрелы на территориях недалеко от Днепропетровщины и Николаевщины. Есть пострадавшие, информация уточняется. Область находится на грани гуманитарной катастрофы.

Без электроэнергии в настоящее время находятся 106 населенных пунктов.

Темы: войнаобстрелРосcия
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