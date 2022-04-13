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Президенты Польши и стран Балтии посетили Бородянку

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 16:46
фото с Twitter президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс посетили Бородянку в Киевской области, сильно пострадавшую в результате российского вторжения.

Фото президентского визита опубликовала канцелярия президента Польши, сообщает "Европейская правда".

С президентами четырех стран Бородянку посетил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Наша цель – поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", – заявили в канцелярии польского президента.

Поездку четырех президентов организовала Польша, которая вместе с Украиной обеспечивала ее логистику и безопасность.

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Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши прибыли в Киев в среду.

Во вторник Дуда встречался в Варшаве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, визит которого в Киев также планировался. Но Киев дал понять, что немецкого президента в Украине не ждут.

Темы: ПольшаЭстонияЛитваЛатвия
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