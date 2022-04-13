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Путин попытается стянуть на Донбасс силы, в пять раз больше украинских – The Times

Мазуренко Алена Среда, 13 апреля 2022, 19:02
фото: getty images

Россия пытается собрать силы, которые будут превосходить по численности украинские войска на востоке Украины в пять раз.

Источник: The Times

Детали: Украинский военный источник сообщил, что российские войска перебрасываются со всего региона на Донбасс.

Некоторые западные источники ожидают, что наступление начнется к концу недели.

Спутниковые снимки и отчеты показывают, что Россия наращивает войска и технику как минимум в трех местах на границе с Украиной, в Белгородской, Воронежской областях и вокруг южного города Матвеев Курган.

Также российские войска усиливают свои операции в районе Изюма к юго-востоку от Харькова.

Ожидается, что эти силы попытаются продвинуться дальше на юг, чтобы захватить Славянск, а оттуда они могут продвинуться на юго-восток, чтобы окружить украинских военных.

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Если осажденный портовый город Мариуполь падет, до 6000 российских военнослужащих также смогут продвинутся на север Украины.

Отмечается, что украинские защитники, построили обширные укрепления и окопались на востоке.

Генерал Ричард Бэрронс, бывший британский военный главнокомандующий, сказал, что "россияне попытаются бросить больше сухопутных войск, чтобы получить правильное соотношение сил, зная, что украинцы на востоке находятся в очень хорошем положении".

Он сказал, что хорошо зарекомендовавшие себя оборонительные позиции "действительно трудно преодолеть", и что эксперты говорили о необходимости соотношения сил не менее пяти к одному, а то и семи к одному при лобовой атаке.

Бэрронс сказал, что "это будет очень тяжелый бой на истощение".

От также сказал, что российские войска, вероятно, попытаются окружить украинские, чтобы заставить их покинуть хорошо защищенные позиции. По его словам, для защиты "украинцам понадобится оружие большой дальности и смертоносности".

12 апреля западный чиновник заявил, что 38 российских батальонных тактических групп (БТГ) численностью до 1000 человек в каждой больше не боеспособны, в результате чего осталось около 90 БТГ: "Многие из них либо ждут приказа о перемещении, либо выдвигаются для усиления операций на Донбассе". При соотношении сил пять к одному 90 000 российских солдат сразятся с 18 000 украинцев.

Министр вооруженных сил Джеймс Хиппи заявил, что битва за Донбасс будет вестись между двумя "очень хорошо подобранными" вооруженными силами, и "вполне вероятно", что Украина победит.

Он сказал Times Radio: "Украинцам дует ветер в спину. Они нанесли поражение некоторым из лучших полков и батальонов России. Следующая волна российских войск, которая придет к ним на Донбасс, будет не лучшей в России".

Он повторил мнение о том, что план Путина в отношении Донбасса обусловлен его желанием продемонстрировать "большой военный успех" 9 мая.

Темы: ПутинРосcияДонбассвойна
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