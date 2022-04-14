Мировые нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти с 15 мая – Reuters

Крупные мировые торговые дома планируют сократить закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний уже 15 мая, чтобы избежать нарушения санкций Европейского Союза в отношении России.

Источник: Reuters

Детали: По словам источников, торговые компании сворачивают закупки у российской энергетической группы "Роснефть".

Формулировка санкций ЕС исключает закупки нефти у "Роснефти" или "Газпромнефти", которые перечислены в законодательстве и считаются "строго необходимыми" для обеспечения энергетической безопасности Европы.

По словам источников, трейдеры бьются над тем, что означает "строго необходимо".

Компании сокращают закупки, чтобы обеспечить соблюдение требований к 15 мая, когда вступят в силу ограничения ЕС.

Включение к списку санкций российской государственной компании "Транснефть", которой принадлежат ключевые порты и трубопроводы, еще больше усложнит любые будущие продажи.

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В Trafigura (крупный покупатель российской нефти - ред.) заявили, что "полностью соблюдают все применимые санкции и ожидают, что с 15 мая объемы торговли будут еще больше сокращаться".

Vitol, еще один крупный покупатель, отказался комментировать крайний срок 15 мая.

Ранее в Vitol заявили, что объемы торговли российской нефтью "значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих срочных договорных обязательств", и к концу 2022 года она прекратит торговать российской нефтью.

Отмечается, что ЕС не вводил запрет на импорт российской нефти, потому что некоторые страны, такие как Германия, сильно зависят от российской нефти и не имеют инфраструктуры для замены на альтернативные.

Нефтепереработчики в Европе все меньше хотят перерабатывать российскую нефть. Это уже подорвало российский экспорт, хотя закупки Индией и Турцией частично компенсировали недостаток. Продажи в Китай также продолжаются.

Согласно плану отгрузки, объемы "Роснефти" и "Газпромнефти" в апреле составили 29 млн баррелей, или почти 1 млн баррелей в сутки, что составляет более 40% от общего объема экспорта сырой нефти марки Urals из западных портов России в апреле.

Международное энергетическое агентство заявило, что поставки российской нефти могут сократиться на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с маем.

"Роснефть" и другие компании от комментариев отказалась.