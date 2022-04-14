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Фактическая жена Путина Алина Кабаева должна быть под санкциями Швейцарии – нардепы

Светлана КизиловаЧетверг, 14 апреля 2022, 11:20
Фактическая жена Путина Алина Кабаева должна быть под санкциями Швейцарии – нардепы
Путин и Кабаева, фото AFP via Getty Images

Более 60 народных депутатов Украины подписали обращение к послу Швейцарской Конфедерации в Украине Клоду Вильду с просьбой содействовать введению персональных санкций против Алины Кабаевой.

Источник: народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель Комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, которого цитирует сайт СН.

Дословно обращение: "Призываем Швейцарскую Конфедерацию ввести дополнительные персональные санкции против ближайшего оцепления Владимира Путина, запретив таким лицам въезд и пребывание на территории Швейцарии, наложив арест на их имущество для его дальнейшей конфискации в пользу жертв российских преступлений в Украине.

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Обращаем ваше внимание на необходимость внесения в перечень подсанкционных лиц Алины Кабаевой – фактической жены российского президента".

Детали: Мережко напомнил, что подобные санкции не новы, их уже ввели другие государства.

"Соединенное Королевство и США уже наложили санкции против членов семьи, друзей и родных Владимира Путина. В частности, в санкционный пакет были включены дочери российского диктатора – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова", – напомнил нардеп.

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Он подчеркнул неприятие ситуации, когда путинский режим убивает украинских детей, физически уничтожает целые семьи и разрушает семьи, а семья и ближайшее окружение российского президента наслаждается всеми преимуществами жизни во многих демократических государствах Европы.

"Мы приветствуем тот факт, что Швейцария также не стоит в стороне от событий в нашем государстве, введя широкие и эффективные санкции против России. Мы призываем Швейцарскую Конфедерацию продолжить эту политику и ввести персональные санкции. Просим вашего содействия переадресовать наше обращение правительству и парламенту Швейцарской Конфедерации", – обратился Мережко к Клоду Вильду.

По словам депутата, на сегодняшний день это обращение подписали более 60 украинских парламентариев.

Темы: санкцииПутинШвейцарияВерховная Рада
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