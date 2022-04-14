ГУР освободило двух украинских пилотов из плена

ГУР МО освободило двух украинских пилотов, находившихся в плену российских оккупантов. Иван Пепеляшко и Алексей Чиж попали в плен 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской области.

Источник: ГУР

Дословно: "Для наших пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами. Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи.

Российские офицеры даже при допросах признавали, что их "блиц-криг" провалился и поставленных целей достичь не удалось. "Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине "нациков", говорит Пепеляшко: "Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галицию заберет Польша. Просто е*анутые какие-то...".

Детали: Пилоты сейчас в госпитале, получают медицинскую помощь.

Как их освободили из плена – пока неизвестно.