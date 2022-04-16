Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сотни тысяч украинцев в апреле вернулись в страну – ГПСУ

Светлана КизиловаСуббота, 16 апреля 2022, 20:03

Госпогранслужба фиксирует увеличение пассажиропотока, в Украину с начала апреля въехали около 400 тысяч человек, среди которых те, кто раньше эвакуировались.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в Facebook

Детали: По данным ГПСУ, со 2 по 15 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 900 тысяч человек, из них в Украину въехали около 400 тысяч человек, выехали – более 500 тысяч человек.

Дословно: "Увеличение пассажиро-транспортного потока в основном связано с возвращением в Украину на Пасхальные праздники тех, кто работает или учится за границей. Также отмечается возвращение ранее эвакуированных украинцев с целью посещения родственников и своих домов".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: украинцыграницаУкраина
Главное сегодня

фото, видео, обновлено от 08:31В сети появились первые фото и видео подбитого крейсера "Москва"

Выезд из Украины – по загранпаспорту, пограничники объясняют почему

фото, обновленоОт ракетных ударов по Львову погибли 6 человек – ОВА

обновленоРоссияне нанесли 5 ракетных ударов по Львову: есть жертвы

Сводка Генштаба: Россияне тщетно пытались закрепиться на Луганщине

Россияне жалуются в соцсетях, что их родственники "исчезли" на крейсере "Москва"

Все новости...
украинцы
Суперсилы и проявленные общественные ценности Украинцев
Инструкция: как (не стоит) обращаться с теми, кто вернулся из эвакуации
"Им сказали: Киева нет". Как оккупанты подло вывозили украинцев в Россию и Беларусь
Последние новости
11:45
В Стамбуле прогремел мощный взрыв
11:43
Из-за обстрелов россиян "зеленые" коридоры в понедельник не откроются
11:40
фото, видео, обновлено от 08:31В сети появились первые фото и видео подбитого крейсера "Москва"
11:37
видеоПод Киевом открыли еще одну переправу
11:31
Как украинцам будут возмещать 100% вкладов во время войны – глава ФГВФЛ
11:28
Кременная: оккупанты обстреляли гражданскую машину – 4 погибших
11:27
Фонд гарантирования приостановил продажу активов выведенных с рынка банков
11:10
"Надежда. День 54-й" – военные записки Краснящих
11:07
Языковой омбудсмен рассказал, куда сообщать о лингвоциде со стороны РФ
11:06
Более миллиона украинцев вернулись на Родину за время войны с Россией
Все новости...