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Сотни тысяч украинцев в апреле вернулись в страну – ГПСУ

Светлана КизиловаСуббота, 16 апреля 2022, 20:03

Госпогранслужба фиксирует увеличение пассажиропотока, в Украину с начала апреля въехали около 400 тысяч человек, среди которых те, кто раньше эвакуировались.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в Facebook

Детали: По данным ГПСУ, со 2 по 15 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 900 тысяч человек, из них в Украину въехали около 400 тысяч человек, выехали – более 500 тысяч человек.

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Дословно: "Увеличение пассажиро-транспортного потока в основном связано с возвращением в Украину на Пасхальные праздники тех, кто работает или учится за границей. Также отмечается возвращение ранее эвакуированных украинцев с целью посещения родственников и своих домов".

Темы: украинцыграницаУкраина
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