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Российские оккупанты убили уже 202 ребенка в Украине

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 08:48
окровавленная игрушка на вокзале Краматорска

Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, 202 ребенка погибли и более 361 ранены.

Источник: данные ювенальных прокуроров, обнародованные Офисом генпрокурора

Детали: Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных военными российской армии на территории Бучанского района Киевской области, правоохранители обнаружили тело 14-летнего мальчика.

15 апреля в результате обстрела села Гавриловка Новоалександровского района на Херсонщине погиб 15-летний подросток.

16 апреля в Изюмском районе Харьковской области оккупанты обстреляли автомобиль, которым пыталась эвакуироваться семья из Изюма. 15-летняя девочка получила ранения.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Темы: детивойна
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