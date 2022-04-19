Над Одессой сбит вражеский беспилотник-шпион
Вторник, 19 апреля 2022, 11:42
Зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили в небе над Одессой очередной российский беспилотник
Источник: служба по связям с общественностью Воздушного командования "Південь"
Дословно: "Утром 19 апреля воины зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы".
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