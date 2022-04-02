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Мукачево переименует улицы, названные в честь россиян

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 апреля 2022, 02:08
Мукачево переименует улицы, названные в честь россиян
фото: Мукачевский городской совет

В городе Мукачево на Закарпатье изменят названия улиц, имеющих отношение к российским деятелям.

Источник: Мукачевский городской совет

Детали: Проект будет обработан на комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков на территории населенных пунктов и вынесен на заседание сессии горсовета.

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Мукачевский мэр Андрей Балога предложил назвать эти улицы в честь погибших Героев русско-украинской войны, видных деятелей города, области, страны.

Темы: Мукачево
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