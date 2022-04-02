Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мукачево переименует улицы, названные в честь россиян

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 апреля 2022, 02:08
фото: Мукачевский городской совет

В городе Мукачево на Закарпатье изменят названия улиц, имеющих отношение к российским деятелям.

Источник: Мукачевский городской совет

Детали: Проект будет обработан на комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков на территории населенных пунктов и вынесен на заседание сессии горсовета.

Мукачевский мэр Андрей Балога предложил назвать эти улицы в честь погибших Героев русско-украинской войны, видных деятелей города, области, страны.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мукачево
Главное сегодня

Лавров прикрывается "переговорами", чтобы отвергнуть обвинения в зверствах РФ в Буче

видеоСМИ: "Кадыровцы", хваставшиеся захватом Мариуполя, "героические" видео снимали в одном сквере

фотоКиевщина: мужчина погиб от взрыва его заминированного автомобиля

Коллаборанты "ОПЗЖ" корректировали огонь оккупантам в Мариуполе

Генштаб: В Изюме оккупанты обстреливают мирных, чтобы обвинить в этом ВСУ

Украинцы все меньше поддерживают вступление в НАТО – показатель вернулся к довоенному

Все новости...
Мукачево
Власти Мукачево разыграли авто среди вакцинированных, уже есть победитель
"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Мукачево-Будапешт
#СтежкамиУкраїни. 10 самых интересных мест Закарпатья
Последние новости
00:21
Враг избегает украинской ПВО, но Воздушные силы уничтожили восемь ракет РФ
00:13
Теперь Героев Украины будут награждать в Мариинском дворце - Зеленский
00:09
4-летнего Сашу, потерявшегося при эвакуации из Киевщины, нашли мертвым
00:06
Фирташ про вторжение РФ: начало катастрофы Путина
23:59
Зеленский: Санкции должны быть соразмерными зверствам России, потому что будут вопросы к политикам
23:54
Посольство Турции вернулось в Киев
23:53
На Востоке Украины военные за сутки уничтожили до 80 россиян и 4 танка
23:38
Эстония передала Украине гаубицы, противотанковые мины, автоматы и гранатометы
23:29
Венедиктова: Россияне совершали сексуальное насилие в отношении детей и пожилых людей
23:24
России не хватает чипов для карточек своей платежной системы Мир
Все новости...