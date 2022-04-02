На Харьковщине самой горячей точкой остается Изюм – глава ОВА

В Харьковской области самой горячей точкой остается Изюм, вокруг которого продолжаются боевые действия.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Детали: Синегубов сообщил, что из Харькова отхода врага нет. Российские захватчики продолжают "нелогичные хаотические обстрелы" города.

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А самой горячей точкой в области остается Изюм.

Прямая речь: "Вокруг Изюма сейчас ведутся боевые действия, поскольку враг понял, что битву за Харьков уже проиграл, и потому идет в обход Изюма, чтобы дальше переправиться на Луганскую и Донецкую области.

В Изюмском районе мы эвакуировали еще 1500 человек, это населенный пункт Барвенково для того, чтобы избежать возможного театра боевых действий.

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Наши вооруженные силы стоят на своих позициях… Если брать за сутки, там были сбиты 4 вражеских самолета. И враг несет серьезные потери".

Напомним: Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин рассказал, что до 20 тысяч жителей города нуждаются в эвакуации, в то же время российские оккупанты почти 20 дней препятствуют работе "зеленых коридоров".