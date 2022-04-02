Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине самой горячей точкой остается Изюм – глава ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 апреля 2022, 03:52
На Харьковщине самой горячей точкой остается Изюм – глава ОВА
Изюм, фото: facebook

В Харьковской области самой горячей точкой остается Изюм, вокруг которого продолжаются боевые действия.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Детали: Синегубов сообщил, что из Харькова отхода врага нет. Российские захватчики продолжают "нелогичные хаотические обстрелы" города.

Реклама:

А самой горячей точкой в области остается Изюм.

Прямая речь: "Вокруг Изюма сейчас ведутся боевые действия, поскольку враг понял, что битву за Харьков уже проиграл, и потому идет в обход Изюма, чтобы дальше переправиться на Луганскую и Донецкую области.

В Изюмском районе мы эвакуировали еще 1500 человек, это населенный пункт Барвенково для того, чтобы избежать возможного театра боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

Наши вооруженные силы стоят на своих позициях… Если брать за сутки, там были сбиты 4 вражеских самолета. И враг несет серьезные потери".

Напомним: Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин рассказал, что до 20 тысяч жителей города нуждаются в эвакуации, в то же время российские оккупанты почти 20 дней препятствуют работе "зеленых коридоров".

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
Все новости...
Реклама: