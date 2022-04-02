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На Харьковщине самой горячей точкой остается Изюм – глава ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 апреля 2022, 03:52
Изюм, фото: facebook

В Харьковской области самой горячей точкой остается Изюм, вокруг которого продолжаются боевые действия.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Детали: Синегубов сообщил, что из Харькова отхода врага нет. Российские захватчики продолжают "нелогичные хаотические обстрелы" города.

А самой горячей точкой в области остается Изюм.

Прямая речь: "Вокруг Изюма сейчас ведутся боевые действия, поскольку враг понял, что битву за Харьков уже проиграл, и потому идет в обход Изюма, чтобы дальше переправиться на Луганскую и Донецкую области.

В Изюмском районе мы эвакуировали еще 1500 человек, это населенный пункт Барвенково для того, чтобы избежать возможного театра боевых действий.

Наши вооруженные силы стоят на своих позициях… Если брать за сутки, там были сбиты 4 вражеских самолета. И враг несет серьезные потери".

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Напомним: Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин рассказал, что до 20 тысяч жителей города нуждаются в эвакуации, в то же время российские оккупанты почти 20 дней препятствуют работе "зеленых коридоров".

Темы: Харьковская областьвойна
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