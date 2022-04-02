Зеленский попросил Байдена предоставить Украине гарантии безопасности, Вашингтон думает

Президент Владимир Зеленский сказал президенту США Джо Байдену, что хотел бы, чтобы Штаты были включены в соглашение о гарантиях безопасности Украины.

Источник: Зеленский в Fox News

Детали: Зеленский сказал, что США "рассматривают это предложение".

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Напомним: Как сообщалось, Штаты и их союзники взвешивают, как Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО как уступку России для прекращения войны.