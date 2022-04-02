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Оккупанты не пропускают через блокпост 200 машин мелитопольцев – мэр

Ирина БалачукСуббота, 2 апреля 2022, 12:52
На фото эвакуационная колонна из автобусов и частных автомобилей, выехавшая из Мелитополя 1 апреля. Фото с Facebook Ивана Федорова

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты 1 апреля отказались пропускать через блокпост людей, эвакуировавшихся из Мелитополя на собственных автомобилях.

Источник: видеообращение Федорова в Facebook

Прямая речь Федорова: "На оккупированной территории так опасно жить, что люди вчера готовы были эвакуироваться даже в кузовах грузовиков. Вчера эвакуировались из Мелитополя около 2 тысяч жителей, но вчера российские оккупанты на блокпосту в Васильевке пропустили только автобусы, а частные автомобили не пропустили".

Детали: По словам Федорова, более 400 легковых машин 1 апреля стояли на блокпосте в Васильевке и вынуждены были остаться ночевать на территории завода. Сейчас их так же не пропускают через блокпост.

По словам Федорова, речь идет о 2 тысячах мелитопольцев, которых оккупанты держат, как "живой щит".

Мэр добавил, что утром 2 апреля захватчики собрали у людей фамилии, имена и номера машин для какой-то идентификации и проверки и только после этого будут рассматривать отпускать их или нет на территорию, подконтрольную Украине.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 апреля мэр города Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в обед 1 апреля эвакуационные автобусы с людьми наконец-то выехали из города.

Темы: Мелитопольвойнаэвакуация
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