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Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины – МИД

"Европейская правда"Суббота, 2 апреля 2022, 14:16
Луиджи Ди Майо, фото LightRocket via Getty Images

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины.

Об этом он сказал после встречи в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

"Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала.

Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины" - сказал итальянский дипломат.

После переговоров в Стамбуле во вторник представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, что Украина добивается от Запада гарантий безопасности, как для стран НАТО.

Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности.

Подробнее о переговорах читайте в статье Ни мира, ни гарантий. Подробности и последствия переговоров Украины и РФ в Стамбуле

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Темы: ИталиявойнаМИД
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