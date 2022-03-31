Арахамия рассказал об условиях и механизмах Договора о гарантиях безопасности Украины

Подписанию Договора о гарантиях безопасности Украины должно предшествовать полное прекращение огня и отвод российских войск, а затем украинский народ должен поддержать на референдуме нейтральный статус Украины и отказ от стремления к НАТО ради мира с Россией.

Источник: глава украинской делегации Давид Арахамия в эфире общенационального телемарафона

Детали: Арахамия заверил, что украинская сторона создает "много предохранителей" и вшивает их в проект "Договора о гарантиях безопасности Украины".

Он признался, что в первоначальном плане россиян было предложено двустороннее соглашение, но украинская делегация отказалась, так как Россия воюет с Украиной.

Арахамия сказал, что российская делегация подтвердила, что РФ признает Венскую конвенцию, согласно которой соглашения, подписанные под давлением, ничтожны.

Уважая Венскую конвенцию, ни одна уважаемая страна не подпишет договор, пока в Украине находятся войска России, пояснил он.

По словам Арахамии, 10 статья договора между Украиной и Россией будет фактически "дорожной картой" его выполнения, но сейчас говорить о ней преждевременно, поскольку есть нерешенные вопросы, в частности, относительно ОРДЛО и Крыма.

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Нардеп также подчеркнул, что договор может быть подписан "только пакетом".

Арахамия перечислил такие шаги для реализации возможных договоренностей:

Полное прекращение огня.

Большой саммит партнеров.

Отвод войск – минимально на позиции по состоянию на 23 февраля.

Парафирование договора.

Временное применение договора, чтобы страны-гаранты ратифицировали его.

Референдум в Украине.

Изменение Конституции для перехода в нейтральный статус.

По мнению Арахамии, на проведение референдума Украине понадобится минимум полгода, а на смену Конституции с обращением в Конституционный суд – не менее года (потому что необходимо голосование по 300 голосов на двух сессиях Верховной Рады).

Формулировка вопроса для референдума – еще дискуссионная, потому что пока нет даже ответа от РФ на предложения Украины.

На вопрос, как будет работать механизм помощи Украине, если военные действия сперва прекратятся, а затем снова начнется агрессия, Арахамия ответил: "Мы выписали исчерпывающую статью на случай агрессии, спецоперации, провокации и т.д… Мы определили 72 часа для консультаций (стран-гарантов)".

По словам Арахамии. несколько стран говорят, что украинцы придумали "бесплатное НАТО" для Украины, и выбрали мощные страны для просьбы гарантий.

Прямая речь: "Не факт, что все согласятся. Мы уже начали консультации. Я не могу пока сказать, но одна страна уже гарантированно – хорошая страна – сказала, что "мы с вами". Несколько стран мощных – украинцы обрадуются, когда их увидят – говорят, "мы предварительно готовы, но давайте подробности". Их немного огорчает такой бескомпромиссный через 72 часа механизм активации… Мы потому и настаиваем, чтобы все боялись нападать на Украину"

Детали: Арахамия также заверил, что украинская делегация ничего не делает без консультаций с военными и дипломатами.

По поводу разрешения России на военные учения Арахамия сказал, что в нейтральных странах обычно вообще не проводятся учения, но в нынешних обстоятельствах можно прибегнуть к процедуре согласования с гарантами.

Он также сказал, что делегации обсуждают и то, кто будет платить за восстановление Украины.

Прямая речь: "Сейчас наши страны находятся в стадии войны. Рано или поздно придем к мирному соглашению. Это будет очень болезненный вопрос, это будет вопрос, каким образом будут возмещать все, что разрушили, кто за это будет платить, в какое время, какими траншами и так далее. Много вопросов – экономического характера тоже… Кто за все будет платить?

У нас есть два пути: будут ли это иски в международных судах, или это будут судебные иски, а затем мирное соглашение и компенсация. Тем более что есть фактически залог – другой вопрос, как это превратить в реальный залог, потому что это просто арестованные разными странами активы РФ. Над этим тоже трудятся наши дипломаты".