Днепропетровщину атаковали ракетами: повреждены ж/д пути, есть раненый
Суббота, 2 апреля 2022, 16:09
В результате ракетных обстрелов Павлоградского района Днепропетровской области повреждены колеи и взорвались вагоны, один человек ранен.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "Вражеские удары по Павлоградскому району.
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Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели тушат пожар. Предварительно погибших нет.
Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен".
Что предшествовало: В ночь на субботу Россия нанесла ракетные удары по городам Днепр и Кривой Рог, повреждены инфраструктурный объект и автозаправка, два человека получили ранения.
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