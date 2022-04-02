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Днепропетровщину атаковали ракетами: повреждены ж/д пути, есть раненый

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 16:09
Днепропетровщину атаковали ракетами: повреждены ж/д пути, есть раненый

В результате ракетных обстрелов Павлоградского района Днепропетровской области повреждены колеи и взорвались вагоны, один человек ранен.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Вражеские удары по Павлоградскому району.

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Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели тушат пожар. Предварительно погибших нет.

Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен".

Что предшествовало: В ночь на субботу Россия нанесла ракетные удары по городам Днепр и Кривой Рог, повреждены инфраструктурный объект и автозаправка, два человека получили ранения.

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Темы: Днепропетровская областьвойнажелезная дорога
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