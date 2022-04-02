Днепропетровщина: ракеты попали в АЗС и другой объект, двое раненых

Россия ночью нанесла ракетные удары по городам Днепр и Кривой Рог, повреждены инфраструктурный объект и автозаправка, два человека получили ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены. В Кривом Роге "прилет" на автозаправку".

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Детали: Резниченко добавил, что возгорание на АЗС спасатели погасили. Пострадавших нет.

Глава облВА также сообщил, что ночью наши ПВО сбили над Днепропетровской областью 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник.

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