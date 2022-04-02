Днепропетровщина: ракеты попали в АЗС и другой объект, двое раненых
Суббота, 2 апреля 2022, 08:54
Россия ночью нанесла ракетные удары по городам Днепр и Кривой Рог, повреждены инфраструктурный объект и автозаправка, два человека получили ранения.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены. В Кривом Роге "прилет" на автозаправку".
Реклама:
Детали: Резниченко добавил, что возгорание на АЗС спасатели погасили. Пострадавших нет.
Глава облВА также сообщил, что ночью наши ПВО сбили над Днепропетровской областью 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 2 апреля россияне нанесли массированные ракетные удары по Одесской области и городу Днепр, а также обстреляли из "Градов" окраину Кривого Рога.
- Вместе с тем глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что на территории Криворожского района и Днепропетровской области относительно стабильная ситуация, а россиян вытесняют за пределы области.