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Днепропетровщина: ракеты попали в АЗС и другой объект, двое раненых

Ирина БалачукСуббота, 2 апреля 2022, 08:54

Россия ночью нанесла ракетные удары по городам Днепр и Кривой Рог, повреждены инфраструктурный объект и автозаправка, два человека получили ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены. В Кривом Роге "прилет" на автозаправку".

Детали: Резниченко добавил, что возгорание на АЗС спасатели погасили. Пострадавших нет.

Глава облВА также сообщил, что ночью наши ПВО сбили над Днепропетровской областью 4 вражеских ракеты и 1 беспилотник.

Предыстория: 

  • Ночью 2 апреля россияне нанесли массированные ракетные удары по Одесской области и городу Днепр, а также обстреляли из "Градов" окраину Кривого Рога.
  • Вместе с тем глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что на территории Криворожского района и Днепропетровской области относительно стабильная ситуация, а россиян вытесняют за пределы области.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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