Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полтавщина: россияне обстреляли Миргород, поврежден аэропорт

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 20:39
Полтавщина: россияне обстреляли Миргород, поврежден аэропорт
Дмитрий Лунин, фото: Полтавщина

Российские войска обстреляли объекты инфраструктуры в Миргороде Полтавской области, повреждена взлетная полоса аэропорта. 

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram и в эфире Радио НВ

Дословно: "Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет".

Реклама:

Обновлено: Позже Лунин сообщил, что удар по Миргороду войска РФ нанесли в 16:50. В результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.

В то же время украинское ПВО уничтожило несколько вражеских крылатых ракет.

Детали: Перед этим глава ОВА сообщил, что во время воздушной тревоги в субботу днем Вооруженные силы Украины сбили две ракеты над Полтавской областью.

ВИДЕО ДНЯ

Глава ОВА также рассказал о ночных обстрелах Полтавской области.

Прямая речь: "После 1 часа была обстреляна Полтава, наши объекты инфраструктуры получили удар от 4 ракет. В настоящее время все последствия этой атаки уже ликвидированы, ни один человек не пострадал.

Что касается Кременчуга, там были более мощные удары по городу. Потерпела удары промышленная зона, сейчас идет пожар. По некоторым местам он ликвидирован".

Больше деталей: По словам Лунина, в настоящее время в больницу Кременчуга не обратился ни один человек, пострадавший от обстрела. Однако окончательно можно будет говорить о пострадавших после ликвидации пожаров, подчеркнул он.

Что предшествовало: В ночь на субботу российские войска нанесли удар по одному из инфраструктурных объектов Полтавы. Утром – удары по Кременчугу по инфраструктурным объектам.

Темы: войнаПолтавская областьаэропортаэродром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: