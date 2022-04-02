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Полтавщина: россияне обстреляли Миргород, поврежден аэропорт

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 20:39
Дмитрий Лунин, фото: Полтавщина

Российские войска обстреляли объекты инфраструктуры в Миргороде Полтавской области, повреждена взлетная полоса аэропорта. 

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram и в эфире Радио НВ

Дословно: "Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет".

Обновлено: Позже Лунин сообщил, что удар по Миргороду войска РФ нанесли в 16:50. В результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.

В то же время украинское ПВО уничтожило несколько вражеских крылатых ракет.

Детали: Перед этим глава ОВА сообщил, что во время воздушной тревоги в субботу днем Вооруженные силы Украины сбили две ракеты над Полтавской областью.

Глава ОВА также рассказал о ночных обстрелах Полтавской области.

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Прямая речь: "После 1 часа была обстреляна Полтава, наши объекты инфраструктуры получили удар от 4 ракет. В настоящее время все последствия этой атаки уже ликвидированы, ни один человек не пострадал.

Что касается Кременчуга, там были более мощные удары по городу. Потерпела удары промышленная зона, сейчас идет пожар. По некоторым местам он ликвидирован".

Больше деталей: По словам Лунина, в настоящее время в больницу Кременчуга не обратился ни один человек, пострадавший от обстрела. Однако окончательно можно будет говорить о пострадавших после ликвидации пожаров, подчеркнул он.

Что предшествовало: В ночь на субботу российские войска нанесли удар по одному из инфраструктурных объектов Полтавы. Утром – удары по Кременчугу по инфраструктурным объектам.

Темы: ПолтаваПолтавская областьвойна
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