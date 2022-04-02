Ночь в регионах: ракетные удары по Полтаве, Днепру и Кривому Рогу, "горячо" на востоке и юге

В Чернигове и Киеве ночь прошла спокойнее предыдущих, однако ракетным ударам россиян подверглись Днепропетровская и Полтавская области, Харьков обстреливали из артиллерии, также не утихали обстрелы Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Источник: данные глав регионов по состоянию на 8 утра 2 апреля

Детали: С воздушными тревогами, но без повреждений ночь прошла во многих областях. Относительно спокойно было на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской областях, на Житомирщине и Черкасщине.

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Также относительно спокойно ночь прошла в Николаевской области, где продолжаются спасательно-поисковые работы после ракетного удара в г. Николаеве, и в Запорожской области, которая около полуночи приняла большую колонну беженцев из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя.

Черниговская область: вечер и ночь в Чернигове спокойно без обстрелов, несколько воздушных тревог.

За последние сутки от российской армии освобождены несколько сел в непосредственной близости и недалеко от Чернигова. После разминирования и при наличии более или менее безопасного пути Черниговская областная военная администрация направляет в эти села гуманитарную помощь (продукты, лекарства).

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Киевская область: несколько воздушных тревог за ночь. Ситуация контролируется. ВСУ и силы обороны продолжают зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах. Территория заминирована, разрушена. Есть ДРГ противника. Оккупанты продолжали отвод войск.

Днепропетровская область: этой ночью – 10 ракетных ударов, 4 ракеты сбиты. Россияне повредили инфраструктурные объекты в Днепре и Кривом Роге. Два человека ранены.

(Если в Днепре ракеты нанесли значительное разрушение инфраструктурному объекту и привели к ранениям 2 человек, то в Кривом Роге зацепило автозаправку.)

Полтавщина: удар в Полтаве по одному из инфраструктурных объектов ночью. Утром – удары по Кременчугу по инфраструктурным объектам. Все соответствующие службы работают. Информация о пострадавших уточняется.

Харьков: ночью шел хаотический артиллерийский обстрел жилых районов. По области – бои продолжаются в Изюмском направлении. Из населённых пунктов эвакуировали еще 1500 человек.

1 апреля оккупанты обстреляли и Дергачевский район, жертв нет.

Сумщина: В полночь глава ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне "бушуют" от Белополья до Конотопа, окапываются. Он попросил жителей Конотопщины не выходить на улицу без особой нужды.

Донецкая область: Очеретинская община (Новоселовка, Новобахмутовка) – обстрелы. Информация о разрушениях и количестве раненых выясняется.

Мариуполь в осаде. Гуманитарный караван "Красного Креста" в город не вошел, вернулся.

Луганская область: от обстрелов пострадали города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, населенные пункты Березово, Тошковка.

Там поврежден или разрушен 31 объект – 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, другие объекты инфраструктуры. Вблизи Северодонецка горит Боровское лесничество. 1 апреля эвакуировали 1300 человек.

Херсонская область: взрывы и обстрелы на протяжении последних суток. Больше всего – в Бериславском и Херсонском районах. В результате боев есть пострадавшие. Уничтожена и разрушена инфраструктура. Прокуратура открыла производство по убийству гражданских.