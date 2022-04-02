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Чернигов: задержали жителя Украины с паспортом РФ, корректировавшим огонь для оккупантов

Денис КарловскийСуббота, 2 апреля 2022, 19:18
Чернигов: задержали жителя Украины с паспортом РФ, корректировавшим огонь для оккупантов
российский паспорт задержанного. фото: пресс-лужба нпу в черниговской области

Полицейские совместно с бойцами спецподразделения КОРД задержали поблизости Чернигова гражданина РФ, проживавшего в Украине с 2014 года, по подозрению в корректировке огня российских оккупантов.

Источник: пресс-служба управления Национальной полиции в Черниговской области

Дословно: "Полицейские установили, что уроженец российского города Свердловск проживает на территории Украины с 2014 года. В первые дни вражеского вторжения поселился на хуторе близ Чернигова.

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В ходе отработки оперативной информации полиция выяснила, что мужчина сотрудничал с оккупантами: корректировал вражеский огонь и "сдавал" местных жителей российским военным".

Детали: Во время осмотра его места жительства, правоохранители обнаружили взрывную ловушку (растяжку) и цинковый ящик с боеприпасами.

Он был задержан и передан в Службу безопасности для выяснения обстоятельств его причастности к преступлениям российских оккупантов.

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Темы: ЧерниговРосcияколлаборационизмполиция
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