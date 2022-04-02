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Подоляк рассказал о "плане Б" россиян на востоке-юге и пожурил интерпретаторов

"Украинская правда"Суббота, 2 апреля 2022, 20:08
Подоляк рассказал о плане Б россиян на востоке-юге и пожурил интерпретаторов
Михаил Подоляк, скриншот видео

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что план Б россиян состоит в том, чтобы закрепиться на востоке Украины и существенно снизить свои потери, но Украина должна не позволить им это сделать.

Источник: Подоляк в комментарии УП, объясняя свое предыдущее заявление

Дословно: "Некоторые страны-партнеры считали, что россияне так и будут ездить по нашей стране месяцами, а мы должны их бить и жечь массово. И тем самым снизить существенно боеспособность россиян.

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Но сами россияне сейчас хотят сделать передислокацию и попытаться (попытаться!) закрепиться на юге и востоке. Потому что у них нет сил для чего-то другого. Так вот, их план Б – закрепиться на востоке, поставить ПВО и тяжелое оружие, окопаться, существенно снизить свои потери".

"Очень плохая для нас чужая стратегия. И наша задача – не позволить им это сделать. Для чего партнеры должны помочь нам с тяжелым вооружением. Вот ключевые тезисы. Не дать россиянам перейти к плану Б, не дать им окопаться. Получить тяжелую артиллерию и максимально жестко их выбить".

Детали: Подоляк также заявил о "глупости интерпретаторов" его предыдущего заявления о том, что Россия уйдет со всех территорий Украины, кроме востока и юга, где попытается окопаться и диктовать свои условия.

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"Какие могут быть договоренности и какие размены? Что за извращение фантазии у адептов одной политической секты, которая сейчас явно умирает… Как же достает подобное невежество и глупость уже", – возмутился он.

Темы: Офис президентавойнаРосcия
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