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Россия попытается окопаться на юге и востоке и диктовать условия, а с других территорий уйдет – Подоляк

Ирина БалачукСуббота, 2 апреля 2022, 11:05
Россия попытается окопаться на юге и востоке и диктовать условия, а с других территорий уйдет – Подоляк
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия уйдет со всех территорий Украины, кроме востока и юга – там попытается окопаться и диктовать свои условия.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: ""Афганизации" и длительного, изнурительного конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия".

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Детали: Представитель ОП отметил, что "без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше".

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Темы: УкраинавойнаОфис президента
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