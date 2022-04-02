Россия попытается окопаться на юге и востоке и диктовать условия, а с других территорий уйдет – Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия уйдет со всех территорий Украины, кроме востока и юга – там попытается окопаться и диктовать свои условия.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: ""Афганизации" и длительного, изнурительного конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия".

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Детали: Представитель ОП отметил, что "без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше".

Предыстория:

Британская разведка уже дважды сообщала, что российские военные концентрируют свои усилия на том, чтобы попытаться окружить украинские силы на востоке, сомкнув войска РФ со стороны Харькова и со стороны Мариуполя.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 28 марта сообщил, что российские войска сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.

28 марта Минобороны Великобритании показало карту захваченных российскими войсками территорий Украины и территорий, за которые сейчас ведутся бои.