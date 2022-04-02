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Украина в январе получила от США информацию, ключевую для защиты Киева – WSJ

Суббота, 2 апреля 2022, 21:43

В середине января разведка США передала высшему руководству Украины детальные планы РФ по наступлению на Киев, что могло сыграть ключевую роль для успешного сдерживания наступления на столицу в критически важные первые дни войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в большом материале The Wall Street Journal.

Издание пишет, что во время тайного визита в Киев в середине января руководитель разведки Уильям Бёрнс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и ознакомил его с новой информацией о планах РФ, полученной США. 

Тогда американская разведка уже знала о намерениях россиян наступать с территории Беларуси через зону отчуждения, кратчайшим путем, и, в частности, захватить аэропорт в Гостомеле и использовать его как ключевой плацдарм для атаки на Киев.

В статье также говорится о взаимодействии между лидерами западных правительств в последний месяц перед полномасштабной войной.

По информации журналистов, далеко не все западные союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.

Темы: СШАКиев
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