Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина в январе получила от США информацию, ключевую для защиты Киева – WSJ

Суббота, 2 апреля 2022, 21:43

В середине января разведка США передала высшему руководству Украины детальные планы РФ по наступлению на Киев, что могло сыграть ключевую роль для успешного сдерживания наступления на столицу в критически важные первые дни войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в большом материале The Wall Street Journal.

Издание пишет, что во время тайного визита в Киев в середине января руководитель разведки Уильям Бёрнс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и ознакомил его с новой информацией о планах РФ, полученной США. 

Реклама:

Тогда американская разведка уже знала о намерениях россиян наступать с территории Беларуси через зону отчуждения, кратчайшим путем, и, в частности, захватить аэропорт в Гостомеле и использовать его как ключевой плацдарм для атаки на Киев.

В статье также говорится о взаимодействии между лидерами западных правительств в последний месяц перед полномасштабной войной.

По информации журналистов, далеко не все западные союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
США
США выделят 3,6 млн долларов Словакии для защиты границы с Украиной
Залужный обсудил с Каволи ситуацию на фронте и потребности украинской армии
США обещают отправить в Румынию дополнительные боевые самолеты
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: