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В правительстве Германии говорят, что больше не могут давать Украине оружие из запасов Бундесвера

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 14:22

Федеральное правительство Германии больше не видит возможности поставлять в Украину оружие из запасов Бундесвера.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Хебестрейт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Бундесвер предоставил все, что может", – сказал он.

Поэтому, по его словам, приходится идти по другим путям, например, финансировать закупки в области вооружения. Хебестрейт предполагает переговоры с Украиной и промышленностью о том, что необходимо и можно поставлять.

Задержки с поставками оружия с немецкой стороны нет, подчеркнул он.

Как сообщалось, в дискуссии по поставкам оружия в Украину Бундесвер отклонил заявления о том, что он мог бы немедленно поставить часть своего тяжелого вооружения Украине, если только Германия этого захочет. Как заявил заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь, подобные поставки могут ослабить германскую армию.

Темы: Германияоружие
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