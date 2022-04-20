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В правительстве Германии говорят, что больше не могут давать Украине оружие из запасов Бундесвера

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 14:22

Федеральное правительство Германии больше не видит возможности поставлять в Украину оружие из запасов Бундесвера.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Хебестрейт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Бундесвер предоставил все, что может", – сказал он.

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Поэтому, по его словам, приходится идти по другим путям, например, финансировать закупки в области вооружения. Хебестрейт предполагает переговоры с Украиной и промышленностью о том, что необходимо и можно поставлять.

Задержки с поставками оружия с немецкой стороны нет, подчеркнул он.

Как сообщалось, в дискуссии по поставкам оружия в Украину Бундесвер отклонил заявления о том, что он мог бы немедленно поставить часть своего тяжелого вооружения Украине, если только Германия этого захочет. Как заявил заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь, подобные поставки могут ослабить германскую армию.

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Темы: Германияоружие
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