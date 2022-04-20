РФ не оставляет попыток захватить Луганщину и Донетчину, перебрасывает оружие и наступает – сводка

Враг пытается продолжать наступление на востоке Украины с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: Отмечается, что российские войска активизировали применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. РФ наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации.

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Подразделения оккупантов продолжают пополнять запасы материально-технических средств с территории РФ.

Также идет переброска дополнительных подразделений оккупантов. Так, на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" зафиксировали разгрузку эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений.

На Донецком и Таврийском направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выхода на Славянск с северо-востока.

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Враг продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. С территории России перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа РФ.

Батальонная тактическая группа из состава российской 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного - потерпел неудачу. Совершал штурмовые действия в направлении Новотошковского, успеха не имел.

Российские захватчики проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная.

Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями воздушно-космических сил вооруженных сил РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего государства с использованием аэродромной сети и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи государственной границы Украины. На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры.

Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имел частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.

Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Долгенькое. Противник с потерями отступил. Как особенность отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.

На Запорожском направлении, при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление на направлении населенного пункта Темировка.

На Южнобужском направлении артиллерийские подразделения врага вели огонь по позициям наших подразделений. Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огневое поражение отдельных объектов.

Враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, успеха не имел.

В то же время признаки подготовки вооруженных формирований так называемой "приднестровско-молдавской республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлены. Однако не исключается привлечение силовых структур указанной псевдореспублики к ведениб диверсионно-террористической деятельности на территории Украины.