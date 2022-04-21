Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские обстрелы Харькова разрушили символическое для поляков кладбище

Четверг, 21 апреля 2022, 00:13

Российские войска обстреляли кладбище жертв тоталитаризма в Харькове-Пятихатках, где похоронены расстрелянные НКВД польские офицеры.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, об этом в эфире TVN24 сообщил польский волонтер и документалист Матеуш Лаховский.

"Кладбище частично разрушено, на него упали ракеты, упали кассетные боеприпасы. Одна из ракет застряла в могилах. Вчера там были минометные обстрелы Мемориальные доски польских солдат частично уничтожены. Это угнетающее зрелище, что-то невероятное", - рассказал он.

Напомним, что на кладбище в "Пятихатках" похоронены 3820 пленных польских генералов и офицеров, казненных НКВД в 1940 году.

Исследования захоронений начались в 1991 году, а в 2000 году на месте массовых захоронений был открыт Мемориальный комплекс, где установлены таблички с фамилиями всех казненных офицеров.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьков
Главное сегодня

Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение

Второй обмен за неделю: 19 украинцев спасены из российского плена

видеоВ России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны

Пасынок Медведчука нанял полицию охранять его дом – Bihus.Info

Депутата Херсонского горсовета из партии мэра подозревают в госизмене

Разведка Британии: Россия спешит одержать какие-то "победы" к 9 мая

Все новости...
Харьков
Харьков: после обстрела на Салтовке горят многоэтажки – СМИ
Архитектор штаб-квартиры Apple рассказал о первых шагах в восстановлении послевоенного Харькова
Харьковский экопарк подтвердил расстрел россиянами двоих его сотрудников
Последние новости
15:49
Германия заявляет, что готова отправить Украине тяжелое вооружение
15:45
Нардепы из ОПЗЖ решили назваться ПЗЖМ
15:44
Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение
15:42
Колыбельная для взрослых: в Украине создали сервис о потерях врага, который помогает заснуть
15:33
Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое оружие – СМИ
15:22
В полиции призывают верующих и священников не игнорировать воздушную тревогу даже во время службы
15:21
фото Запорожье: от ракетных ударов выбило окна в поезде
15:20
видео"Холодноярцы" сбили "Иглой" российский бомбардировщик возле Изюма
15:20
Инфляция в еврозоне побила рекорд
15:15
документКива попросил у Путина убежище и гражданство
Все новости...