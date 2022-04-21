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Российские обстрелы Харькова разрушили символическое для поляков кладбище

Четверг, 21 апреля 2022, 00:13

Российские войска обстреляли кладбище жертв тоталитаризма в Харькове-Пятихатках, где похоронены расстрелянные НКВД польские офицеры.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, об этом в эфире TVN24 сообщил польский волонтер и документалист Матеуш Лаховский.

"Кладбище частично разрушено, на него упали ракеты, упали кассетные боеприпасы. Одна из ракет застряла в могилах. Вчера там были минометные обстрелы Мемориальные доски польских солдат частично уничтожены. Это угнетающее зрелище, что-то невероятное", - рассказал он.

Напомним, что на кладбище в "Пятихатках" похоронены 3820 пленных польских генералов и офицеров, казненных НКВД в 1940 году.

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Исследования захоронений начались в 1991 году, а в 2000 году на месте массовых захоронений был открыт Мемориальный комплекс, где установлены таблички с фамилиями всех казненных офицеров.

Темы: Харьков
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