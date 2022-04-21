Российские обстрелы Харькова разрушили символическое для поляков кладбище

Российские войска обстреляли кладбище жертв тоталитаризма в Харькове-Пятихатках, где похоронены расстрелянные НКВД польские офицеры.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, об этом в эфире TVN24 сообщил польский волонтер и документалист Матеуш Лаховский.

Trochę zaryzykowałem żeby zrobić i pokazać Państwu te zdjęcia. Znajomi odradzali mi dziś w Charkowie wyjazd w ten rejon ponieważ jest raz na jakiś czas ostrzeliwany. Strzelanie do cmentarzy i miejsc pamięci, celowe czy nie to barbarzyństwo. „Jeśli ci umilkną kamienie wołać będą”. pic.twitter.com/f7BlAmnqLx — Mateusz Lachowski (@LachowskiMateus) April 20, 2022

"Кладбище частично разрушено, на него упали ракеты, упали кассетные боеприпасы. Одна из ракет застряла в могилах. Вчера там были минометные обстрелы Мемориальные доски польских солдат частично уничтожены. Это угнетающее зрелище, что-то невероятное", - рассказал он.

Напомним, что на кладбище в "Пятихатках" похоронены 3820 пленных польских генералов и офицеров, казненных НКВД в 1940 году.

Исследования захоронений начались в 1991 году, а в 2000 году на месте массовых захоронений был открыт Мемориальный комплекс, где установлены таблички с фамилиями всех казненных офицеров.