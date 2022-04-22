Война: растет количество раненых россиянами детей, убито не менее 208
По данным ювенальных прокуроров, по меньшей мере 208 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии России.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Более 594 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 22 апреля официальное число жертв-детей не изменилось – 208. Возросло количество раненых – 386.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.