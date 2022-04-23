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Почти 3 млн человек выехали в Польшу из Украины после российского вторжения

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 15:11

Около 3 миллионов человек выехали из Украины в Польшу после нападения России 24 февраля.

Такие данные приводит пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 22 апреля, польские пограничники оформили 17,7 тысячи путешественников – меньше почти на 11% по сравнению с предыдущим днем ​​(19,9 тысячи).

В субботу к 07.00 утра 4000 человек пересекли границу, уменьшение на 11,5%.

С 24 февраля в целом границу Украины в направлении Польши пересекли 2,922 миллиона человек.

Напомним, Государственная пограничная служба сообщила о больших очередях на въезде в Украину из Польши накануне Пасхи.

Темы: Польшабеженцы
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