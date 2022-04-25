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Оккупанты вынуждают жителей поселка на Херсонщине выехать – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 19:07
Большая Александровка

Оккупанты заставляют жителей пгт Большая Александровка в Херсонской области покинуть населенный пункт, иначе угрожают принудительной эвакуацией.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт. К жителям, не выполнившим приказ, будет применена принудительная эвакуация".

Детали: В целом на Южнобужском направлении враг сосредотачивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.

На временно захваченной территории Запорожской области в городе Энергодар сотрудниками ФСБ РФ продолжается проведение фильтрационных мероприятий.

На временно захваченных территориях Харьковской и Луганской областей оккупанты занимаются мародерством, воровством и ограблением местного населения. Особое внимание уделяется "изъятию" алкогольных напитков и продуктов питания.

На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровой Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери.

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В Мариуполе россияне продолжают уничтожать город, блокируя местных жителей и часть украинских защитников в районе завода "Азовсталь".

На Слобожанщине идет частичная блокировка Харькова, разрушение его инфраструктуры, поражение позиций защитников Харьковской области с применением авиации и артиллерии.

В районе города Изюм враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дибровно – Курулько. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению группировки оккупантов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

В Генштабе также констатировали, что российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам.

Противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны дальнего действия за счет перемещения с территории РФ дополнительных зенитных ракетных комплексов, пытается создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники.

Также российским командованием не прекращается поиск путей восполнения потерь личного состава в подразделениях, непосредственно участвующих в войне на территории Украины.

Темы: войнаХерсонская областьоккупацияВооруженные силы
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