В Молдове отреагировали на взрывы в Тирасполе

В Бюро реинтеграции Молдовы считают, что произошедшие в Тирасполе взрывы в здании местного МГБ — повод для создания напряженности в приднестровском регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

"Задача сегодняшнего инцидента — создать повод для обострения ситуации в сфере безопасности в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями. В этом контексте Бюро реинтеграции призывает сохранять спокойствие и вместе с компетентными органами продолжает следить за развитием ситуации", - заявили в бюро.

Напомним, как сообщило министерство внутренних дел непризнанного Приднестровья, около 17:00 в здании министерства госбезопасности, расположенном на перекрестке улиц Манойлова и Карла Маркса в Тирасполе, произошло несколько взрывов.

"Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым. Прилегающая территория оцеплена работниками милиции. На месте следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб. По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ (ручного противотанкового гранатомета – ред). Пострадавших нет", - говорилось в сообщении приднестровского "МВД".

Служба информации и безопасности в Молдове созвала срочное заседание в связи с событием.